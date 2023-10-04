حبس موظف حاول التخلص من صاحب شركة بعابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية بحبس موظف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة قتل صاحب شركة لسرقة خزينة الأموال بدائرة قسم الشرطة.

وكان قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (مدير وشريك بشركة للملابس - كائنة بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالشركة محل عمله، تنامى لسمعه أصوات استغاثة من داخل المخزن، وباستبيانه الأمر تبين تواجد (والده "مدير وشريك بذات الشركة") مغشيًا عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

وبالانتقال وبسؤال والده قال إنه حال تواجده بمخزن الشركة وبرفقته (موظف بذات الشركة) قام الأخير بالتعدى عليه بالخنق محاولًا قتله وسرقة المفاتيح الخاصة بخزينة الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته المفاتيح المستولى عليها وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.