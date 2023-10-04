وعد بايدن يكشف عن كارثة في أوكرانيا.. ضابط أمريكي يُوضح

أكد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، "توني شافير"، أن وعد الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، بمساعدة أوكرانيا يُشير إلى الانهيار الوشيك للجيش الأوكراني، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال شافير: "عندما سمعت ذلك، فكرت… هل أنت جادون؟ أنتم تمولون وتغذون تدمير أوكرانيا.. وهذا بالضبط ما يفعلونه الآن. اسمحوا لي أن أكون واضحا. لقد سحب البولنديون دعمهم، لأسباب اقتصادية بلا شك، ولكن أيضا لأسباب عسكرية... معظم لدول الأوروبية التي دعمت أوكرانيا تعيد النظر الآن في موقفها. ولم يتحقق النصر".

وتابع قائلاً: مولت الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من الدمار دون أي نتيجة إيجابية لكييف.

وأضاف شافير: "هناك إحجام كبير بين حلفاء كييف عن القيام بأي شيء أكثر مما تم القيام به بالفعل. لأن الأرقام تشير إلى أن أوكرانيا لن تفوز، بغض النظر عن حجم الأموال التي تنفق عليها".

وفي وقت سابق، قال بايدن، خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض، إنه ينتظر بشكل عاجل مشروع قانون منفصل من الكونجرس لمساعدة كييف، مشيراً إلى أن واشنطن لا يمكنها "تحت أي ظرف من الظروف قطع المساعدة الأمريكية لأوكرانيا".

أمريكا تُشيد بدور قطر الفاعل والبنّاء على الساحة الدولية

أعرب الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، عن شكره لوساطة دولة قطر، التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من الأمريكيين المُحتجزين في إيران، وعودتهم إلى بلادهم، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوكالة "أعرب الرئيس بايدن، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره العميق لوساطة دولة قطر التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران، وعودتهم إلى بلادهم وذويهم".

وأشاد بايدن خلال الاتصال بدور قطر "الفاعل والبناء على الساحة الدولية".

ونقلت الوكالة عن الأمير القطري تأكيده على "أهمية الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات وإرساء السلام".