توزيع 2 طن لحوم من "صكوك الأضاحي" على الأُسر الأَولى بالرعاية بالإسماعيلية

استلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، كميات من لحوم وزراة الأوقاف "صكوك الأضاحي" تقدر بـ 8 طن، لتوزيعها على الأُسر الأولى بالرعاية بنطاق محافظة الإسماعيلية،وذلك وفي إطار التعاون بين وزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير المتطلبات الضرورية لتخفيف الأعباء عليهم.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه سيتم توزيع 2 طن من لحوم وزارة الأوقاف "صكوك الأضاحي"، غدًا الخميس، على الأسر الأولى بالرعاية بالإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة.

جدير بالذكر أنَّ التوزيع سيتم بحضور لجنة مُشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومدير إدارة الأوقاف بكل مركز ومدينة.