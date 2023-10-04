أمريكا تُشيد بدور قطر الفاعل والبنّاء على الساحة الدولية

أعرب الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، عن شكره لوساطة دولة قطر، التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من الأمريكيين المُحتجزين في إيران، وعودتهم إلى بلادهم، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوكالة "أعرب الرئيس بايدن، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره العميق لوساطة دولة قطر التي أسفرت عن الإفراج عن عدد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين في إيران، وعودتهم إلى بلادهم وذويهم".

وأشاد بايدن خلال الاتصال بدور قطر "الفاعل والبناء على الساحة الدولية".

ونقلت الوكالة عن الأمير القطري تأكيده على "أهمية الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات وإرساء السلام".

جهود إرساء السلام عالميًا

وأشار بن حمد إلى أن "التزام قطر بدورها كوسيط دولي موثوق، لا تحده حدود إقليمية، بل يمتد للمساهمة في جهود إرساء السلام عالميا".

وجرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وأوجه دعمها في مختلف المجالات"، كما تبادل الجانبان "وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتوصلت إيران والولايات المتحدة في 10 أغسطس إلى اتفاق لتبادل السجناء، تفرج بموجبه كل منهما عن 5 سجناء، كما يسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.

وبمقتضى الاتفاق، يسمح للبنوك الكورية الجنوبية التي كانت الأموال الإيرانية مودعة فيها بتحويلها إلى قطر تحت إشراف البنك المركزي القطري، شريطة ألا يسمح لإيران باستخدامها سوى للأغراض الإنسانية، وفقا لنظام العقوبات الأمريكية.

وأخطرت الحكومة الأمريكية الكونغرس بأنها أصدرت ترخيصا لبنوك دولية يسمح بتحويل 6 مليارات دولار إلى قطر دون التعرض لعقوبات أمريكية.