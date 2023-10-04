موسكو تحتج بقوة على المُناورات اليابانية الأمريكية قرب الحدود الروسية

أبلغت "وزارة الخارجية الروسية"، احتجاجها للسفارة اليابانية في موسكو على خلفية المناورات اليابانية الأمريكية قرب الحدود الروسية، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

أعلنت عن ذلك المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، وأشارت إلى عدم جواز قيام طوكيو ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنشاط عسكري بالقرب من حدود الشرق الأقصى لروسيا الاتحادية.

وقالت زاخاروفا: "تم تقديم احتجاج شديد يوم 2 أكتوبر إلى السفارة اليابانية في روسيا فيما يتعلق بإجراء مناورات عسكرية يابانية - أمريكية واسعة النطاق في جزيرة هوكايدو، على مقربة من حدود روسيا الاتحادية، وذلك بداية من 14 سبتمبر حتى 23، بالإضافة إلى خطط لتنفيذ عدد من المناورات المماثلة في نهاية أكتوبر وديسمبر من هذا العام".

وأضافت أن روسيا حذرت أكثر من مرة من أن "السياسات غير المسؤولة لإدارة (رئيس الوزراء فوميو) كيشيدا تضع اليابان على طريق التصعيد والتوتر الخطير" في المنطقة.

بوتين يُشارك في حفل إيصال الوقود لمحطة روبور للطاقة النووية:

أعلن "الكرملين"، مشاركة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، رئيسة وزراء بنجلاديش "شيخة حسينة"، حفل إيصال الوقود لمحطة روبور للطاقة النووية عبر الفيديو يوم غد الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الكرملين: "سيشارك الرئيس فلاديمر بوتين غدًا الخميس، إلى جانب رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الشيخة حسينة، عبر تقنية الفيديو، في الحفل الذي سيقام بمناسبة إيصال الوقود النووي الروسي الصنع إلى أول وحدة طاقة في محطة (روبور) للطاقة النووية، في بنغلاديش".

وتم في 25 ديسمبر من العام 2015 التوقيع على عقد حول بناء المحطة المذكورة، بمفاعلين VVER-1200 بطاقة إجمالية 2400 ميجاوات بواسطة المشروع الروسي على بعد 160 كيلومترًا من عاصمة بنغلاديش.

وفي 31 يوليو 2023، أعلن مدير "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف بعد لقاء رئيسة الوزراء في بنغلادش الشيخة حسينة أن تسليم الوقود النووي إلى موقع المحطة "سيعني انتقال محطة الطاقة النووية قيد الإنشاء إلى وضع منشأة نووية وستجعل بنغلادش عضوًا في النادي النووي للدول التي تستغل الطاقة الذرية السلمية".