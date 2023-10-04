البعوض.. عوامل اختياره لضحاياه قبل اللدغ

يلدغ البعوض بعض الأشخاص دون غيرهم، وتختار الحشرة المزعجة ضحاياها من البشر بشكل محدد وذكى، الأمر الذي يدعوا البعض للتساؤل عن سر اختيار فئات محددة أكثر من غيرها.

يميل البعوض إلى لدغ بعض الأشخاص أكثر من غيرهم وذلك لأسباب مختلفة منها:

العرق: يفرز البعوض مادة كيميائية تجذبه إلى العرق، كما أنه ينجذب إلى الأشخاص الذين لديهم درجة حرارة أعلى، مثل الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، أو الذين يعيشون في مناطق دافئة.

البكتيريا: تعيش على الجلد أنواع مختلفة من البكتيريا، وبعض هذه البكتيريا تجذب البعوض أكثر من غيرها.

فصيلة الدم: يعتقد أن البعوض يميل إلى لدغ الأشخاص من فصيلة الدم O أكثر من أي فصائل دم أخرى.

ثاني أكسيد الكربون: يخرج الإنسان ثاني أكسيد الكربون عند التنفس، ويجذب البعوض هذا الغاز.

لون الملابس: يجذب البعوض الألوان الداكنة، مثل الأسود والأخضر.

يمكن اتخاذ بعض الإجراءات لتقليل احتمالية تعرض الشخص للدغات البعوض، مثل:

تجنب ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في ساعات الصباح الباكر والمساء، حيث يكون البعوض أكثر نشاطًا.

ارتداء ملابس فاتحة اللون.

استخدام طارد الحشرات.

تغطية الجلد قدر الإمكان.