فيضانات مُفاجئة قوية تضرب الهند تُسفر عن فقدان 23 جنديًا

أعلن "الجيش الهندي"، فقدان ما لا يقل عن 23 جنديًا إثر فيضانات مُفاجئة في أحد الأودية بجبال الهيمالايا شمال شرقي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان القيادة الشرقية للقوات المسلحة الهندية: "بسبب هطول الأمطار المفاجئ فاضت بحيرة لوناك في ولاية سيكيم الشمالية، وحدثت فيضانات مفاجئة من نهر تيستا. 23 جنديًا في عداد المفقودين ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية".

وتقع هذه المنطقة النائية في جبال الهيمالايا بالقرب من حدود الهند مع نيبال.

وتقع بحيرة لوناك عند سفح نهر جليدي بالقرب من كانغشينجونغا، ثالثة أعلى قمة في العالم.

هاكرز مُوالون للهند يُهاجمون المواقع الإلكترونية للقوات الكندية:

هاجم "هاكرز من الهند"، المواقع الإلكترونية التابعة للقوات المسلحة الكندية، حسبما أفادت صحيفة "غلوب آند ميل" نقلًا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الكندية، دانييل لو بوثيلييه، مساء الخميس.

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن دانييل لو بوثيلييه: "هاجم هاكرز هنود الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الكندية، وأعلنت مجموعة الهاكرز Indian Cyber ​​Force مسؤوليتها عن ذلك".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن "مصدر الويب منفصل ومعزول، عن المواقع الحكومية ومواقع وزارة الدفاع الكندية، التي يمكن الوصول إليها بشكل عام، وكذلك عن الشبكات الداخلية".

وأشارت الصحيفة إلى أن" مجموعة الهاكرز الموالية للهند Indian Cyber ​​Force، نشرت لقطات في صفحتها على منصة إكس وفي قناتها على التليغرام، أعلنت فيها مسؤوليتها عن الهجوم".

العلاقات الهندية الكندية:

وتشهد العلاقات الهندية الكندية توترات بعد الإعلان الكندي المفاجئ الذي ألمح إلى تورط نيودلهي في مقتل زعيم السيخ المواطن الكندي هارديب سينغ نيجار، بإطلاق النار عليه في 18 يونيو.