ندوة بوزارة الزراعة السعودية للوقاية من الآفات النباتية والأمراض

عقد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” الثالث، بمقر الوزارة في الرياض، يوم الإثنين 3 أكتوبر 2023.

مركز وقاء:

وفي الاجتماع، اعتمد الفضلي مشروع ميزانية مركز “وقاء” للعام المالي 2024م، ووافق على حوكمة وتنظيم مركز المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، كما تابع المجلس قرارات المجلس لعام 2022-2023م، واستعرض مخرجات الاجتماعات مع المجلس البيطري للألبان والمجلس البيطري للدواجن، وحصر الآفات النباتية بالسعودية، وبرنامج الإدارة المتكاملة للآفات النباتية.



كما أعلن انتهاء الدورة الأولى لمجلس الإدارة وبدء أعمال الدورة الثانية التي تستمر 3 سنوات.

وخلال الاجتماع، أحيط المجلس بمخرجات وتوصيات ورشة العمل الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2023م، وانطلاق أعمال الاجتماع الـ 17 للجنة الشرق الأوسط الإقليمية المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.



يشار إلى أن اجتماعات مجلس الإدارة تناقش مذكرات التفاهم لدعم وتمكين الأعمال مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز دور الأعمال المنوطة بالمركز في حماية الحاصلات والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة الداجنة.