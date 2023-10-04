تاياني يصل الرياض ويؤكد سعي بلاده لتحويل العلاقة مع السعودية إلى شراكة استراتيجية

صرّح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده تسعى لتحويل علاقاتها مع المملكة العربية السعودية إلى "شراكة استراتيجية"، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وأدلى تاياني بهذه لدى وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد أن المملكة العربية السعودية “دولة عظيمة. نحن بحاجة لمناقشة التجارة التي تنمو، ونريد تحويل علاقاتنا إلى شراكة استراتيجية".

وأشار وزير الخارجية الإيطالي إلى أنه من المقرر خلال المهمة زيارة مترو الرياض الذي تشارك في بنائه شركات إيطالية، مؤكدًا أن الشركات الإيطالية "حاضرة جدًا" في السعودية.

وشدّد وزير الخارجية الإيطالي على أهمية ما أطلق عليه "دبلوماسية النمو"، مضيفًا "نريدهم أن يستثمروا فينا ونريد أن نستثمر فيهم.".