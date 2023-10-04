استئناف محاكمة مذبحة سبتمبر 2009 فى غينيا

استؤنفت الإجراءات في محاكمة مذبحة 28 سبتمبر 2009، في غينيا كوناكري، بعد عطلة قضائية.

واتهم رجل غينيا القوي السابق موسى داديس كامارا و10 مسؤولين عسكريين وحكوميين سابقين بقتل 156 شخصا واغتصاب ما لا يقل عن 109 نساء، نفذتها قوات الأمن الموالية لقادة المجلس العسكري آنذاك.

أولئك الذين فقدوا أحباءهم أو يحملون ندوبا في اليوم المأساوي لم يفوتوا هذا اليوم على الرغم من المخاوف بشأن تمويل إجراءات المحكمة ، والتعويضات الافتراضية.

كان رئيس دقيق وعدد لا يحصى من المحامين يستجوبون المتهمين والشهود لتحديد المسؤوليات والسعي لمعرفة ، من بين أمور أخرى ، ما إذا كان النقيب موسى داديس كامارا قد أمر بالجرائم أو وافق عليها أو كان بإمكانه منعها.

"أنا راض جدا، أنا راض جدا هذا الصباح. مع هذا الاستئناف ، أنا متأكد من أنه يمكننا المضي قدما "، قال رئيس جمعية الضحايا أسماو ديالو.

"الأمر لا يتعلق فقط برجاله (موسى ثيغبورو كامارا)، كان هناك بنفسه لقد قاد المهمة ، كما ترى لذلك كل ما عانينا منه جاء من أوامره المباشرة، رجاله، الأوامر جاءت من العقيد ثيغبورو»، يقول مامادو كالي ديالو، أحد الضحية.

بدأت المحاكمة في تاريخ الذكرى السنوية في عام 2022 وعانت من عدة تأخيرات بسبب حركة احتجاج من قبل حراس السجن وإضراب المحامين.

"نحن سعداء حقا باستئناف لأن هذه محاكمة طويلة الأمد ، تنطوي على جرائم جماعية ، كما يقول حليماتو كامارا ، محامي الضحايا.

"لقد كنا في ذلك لمدة عام الآن ، ونأمل أن نتمكن في الأشهر المقبلة من إنهاء هذه المحاكمة."

"عندما لا يكون هناك دليل ، حتى لو ذكرت اسم العقيد ثيغبورو من بداية المحاكمة إلى نهايتها ، فهذا لا يعني شيئا على الإطلاق. نحن بحاجة إلى تقديم دليل. أين لوران غباغبو اليوم؟ إنه في ساحل العاج. أين شارل بليه جودي؟ إنه في ساحل العاج. ببساطة لأنهم استدعوا من قبل المحكمة الجنائية الدولية ولم يكن هناك أي دليل ، فقد تمت تبرئتهم ببساطة. عادوا إلى ساحل العاج".

ورحب ممثلو الأمم المتحدة والتكتلات بما في ذلك إيكواس والاتحاد الأوروبي "بالتقدم المحرز في السعي لتحقيق العدالة للضحايا".