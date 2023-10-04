وكلاء التربية والتعليم بالوادي الجديد يشاركون في احتفالات العيد القومي

استقبل المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم في الوادي الجديد، الدكتور غازي البنواني، والدكتور سمير النيلي، وكلاء وزارة التربية والتعليم السابقين بالوادي الجديد، ورحب بهما خلال زيارتهما للمحافظة للمشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ 64 لمحافظة الوادي الجديد.

وعبّر وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن سعادته البالغة لمواصلة مسيرة العطاء من أجل الارتقاء بالعمل والنهوض به، وخدمة المعلمين والطلاب في المحافظة، تحت قيادة اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي يشتهر بقيادته الرشيدة والواعية.

وتضمن اللقاء استقبال انتصار الجلاد، متابعة من وزارة التربية والتعليم، وقام اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، بحضور الاحتفالية التي أقامتها المحافظة بمناسبة عيدها الوطني، وكان الاحتفال حضره أيضًا وفد من المحافظين السابقين والقيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكان المهندس سيد عبدالعزيز على رأس وفد قطاع تعليم المحافظة المشارك في الاحتفالية، ويتضمن الوفد قيادات التعليم ومجموعة من المعلمين والطلاب.

وكلاء وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الحالي والسابقين يشاركوا احتفالات العيد القومي

وكلاء وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الحالي والسابقين يشاركوا احتفالات العيد القومي

وكلاء وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الحالي والسابقين يشاركوا احتفالات العيد القومي

وكلاء وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الحالي والسابقين يشاركوا احتفالات العيد القومي

وكلاء وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الحالي والسابقين يشاركوا احتفالات العيد القومي

وكلاء وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الحالي والسابقين يشاركوا احتفالات العيد القومي

وكلاء وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد الحالي والسابقين يشاركوا احتفالات العيد القومي