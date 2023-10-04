الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

البق آفة منزلية مزعجة.. علامات ظهورها ومخاطرها الصحية

البق
البق

البق حشرة صغيرة طفيلية تتغذى على الدم، وتنتشر في الأماكن التي يعيش فيها الناس، ويمكن أن تسبب لدغاتها أعراضًا صحية مختلفة، كما أنها قد تؤدي إلى انتشار الأمراض.

تتميز حشرة البق بحجمها الصغير، وشكلها المسطح، وألوانها الداكنة، وهي حشرة ليلية تنشط أثناء نوم الإنسان، وتتغذى على دمه من خلال اختراق الجلد بأنبوب رفيع.

 

لا تظهر أعراض لدغات البق على الفور وقد لا يشعر بها بعض الأشخاص ويعاني البعض الآخر من أعراض خفيفة إلى شديدة مثل:

ظهور نتوءات حمراء مثيرة للحكة في مكان اللدغة.

الشعور بالحرقان أو الألم.

ظهور أعراض الحساسية مثل تورم الجلد، وصعوبة التنفس.

 

تسبب لدغات البق مضاعفات صحية مثل:

زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

مشاكل في النوم.

مشاكل نفسية.

الشعور بالإرهاق.

نقص المناعة.

نوبات الربو.

فقر الدم.

 

 

يمكن الوقاية من انتشار بق الفراش من خلال:

فحص الملابس والحقائب بعد العودة من السفر.

غسل الملابس بالماء الساخن.

تنظيف المنزل بانتظام.

 

في حالة اكتشاف وجود بق الفراش في المنزل:

إزالة الأثاث والملابس من المنزل.

تنظيف المنزل بالبخار.

استخدام المبيدات الحشرية المخصصة للقضاء على بق الفراش.

 

 

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