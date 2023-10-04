"اي اس روما": موسم الرياض الراعي الجديد لتيشيرت النادي الإيطالي



أعلن نادي "اي اس روما"، اليوم الأربعاء، أن "موسم الرياض" هو الراعي الجديد لقميص النادي الجيالوروسي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال النادي الإيطالي "يسعد نادي روما أن يعلن عن شراكة جديدة لمدة عامين مع موسم الرياض، والتي ستشهد ظهور أحد أهم الأحداث الترفيهية في العالم على قميص الجيالوروسي"، لافتا إلى أنه "مع انطلاق نسخته الرابعة نهاية الشهر الجاري، يمثل موسم الرياض معياراً جديداً للمهرجانات الترفيهية".

وبحسب النادي الإيطالي، "يأتي آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم لحضور الحفلات الموسيقية والفعاليات الثقافية والمعارض وغير ذلك الكثير في مواقع مميزة في العاصمة السعودية".

وقال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية: "قميص الجيالوروسي فريد من نوعه، فهو مرادف لروما في جميع أنحاء العالم ونحن فخورون بأن موسم الرياض سيرتبط اعتبارًا من اليوم بمثل هذا القميص المميز".

وذكر النادي الجيالوروسي أن "موسم الرياض" مثل كرة القدم، يهدف "إلى جمع الناس معًا من خلال مجموعة واسعة من الأحداث الترفيهية العالمية، وسيوفر هذا التعاون رؤية أكبر من خلال أحد الأندية الأكثر متابعة في العالم"، لافتا إلى أن "النجاح الذي حققه نادي روما مؤخرًا في أوروبا يجعل كوننا جزءًا من هذا النادي الشهير وقتًا مثيرًا ولا يمكننا الانتظار لنرى ما يمكننا تحقيقه في السنوات القادمة معًا".