الشباب يلتزمون بانتخابات غير عنيفة في ليبيريا

رجل ينهار والدموع على خديه وإلى جانبه، يحمل جاره سلاح القتل في يده هذا المشهد المعنون "الحرب" هو صورة العنف للشباب الليبيري الذي رسمه وسيصوت يوم الثلاثاء لأول مرة.

وفي فصل دراسي في هذه المدرسة في بوكانان، على بعد حوالي 150 كيلومترا شرق مونروفيا، تناوب الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 عاما على الوقوف ليوضحوا بعلامات ما يخشونه قبل كل شيء، عودة العنف.

وفي ليبيريا، البلد الذي دمرته الحروب الأهلية التي خلفت 250 ألف قتيل بين عامي 000 و1989، يعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية السلمية في 2003 أكتوبر قضية رئيسية.

وزاد مقتل ثلاثة أشخاص يوم الجمعة في شمال غرب البلاد خلال اشتباكات بين أنصار القوتين السياسيتين الرئيسيتين وكذلك تصريحات بعض القادة.

"ما هو العنف؟" ، يسأل نحميا جلاه ، 24 عاما ، في أصل هذه المبادرة المحلية التي تهدف إلى تعزيز السلام. ثمانون شابا يواجهونه يجلسون خلف مكاتبهم الخشبية الصغيرة.

"العنف هو عندما تجبر شخصا ما على فعل شيء ما" ، يجيب أحدهم. "إنه عندما نسعى إلى إلحاق الأذى" ، يلاحظ آخر.

"يجب على الشباب الابتعاد عن جميع أشكال العنف. عندما يشتد العنف، تدمر المنازل، ويقتل الأبرياء"، يوضح نحميا جالا «لا أعرف أي حزب تدعمه، لكن صوت بسلام، لا تكن عنيفا. إن الكثير من الانتخابات في العالم تنتهي بالعنف. دعونا نحافظ على بلدنا في سلام».

يتساءل الجميع عن الموقف الذي يجب تبنيه في حالة الغش أثناء التصويت. وعلى الرغم من إطلاق أبواق السيارات على الطريق المجاور.

وصرخات مولود جديد بين ذراعي والدته وأوركسترا تمر لحضور جنازة، فإن الشباب متحمسون للمناقشة.

وضع المنظمون ملصقات تدعو إلى اللاعنف في جميع أنحاء الغرفة. "صوتوا من أجل السلام في ليبيريا. قل لا للعنف"، و "احترام سيادة القانون سينقذ ديمقراطيتنا".

أكثر من 60٪ من سكان ليبيريا تقل أعمارهم عن 25 عاما. "يسعى السياسيون إلى استغلالك لأنهم يعرفون أنك أكثر عرضة للخطر"، يوضح لورانس سرغبو، الذي يقدم نفسه كناشط شبابي.

إن تاريخ ليبريا يتخلله العنف ويذكر أنه خلال الحرب الأهلية، استخدمت الميليشيات الجنود الأطفال. ويرى أن العنف يدمر كل أمل في التنمية «عندما ننظر إلى الشبكات الاجتماعية، نستمع إلى الراديو، نرى تاريخ البلاد ... نعم، أنا خائف». لقد عشنا في سلام لمدة 20 عاما ولا نريد أن ينتهي".

على الرغم من فظائع الحرب الأهلية ، مع المذابح والتشويه والاغتصاب وأعمال أكل لحوم البشر ، لم تعقد أي محاكمة حتى الآن في ليبيريا لا يزال بعض أمراء الحرب السابقين يلعبون دورا مؤثرا في السياسة.

أحدهم هو الأمير جونسون ، الذي أظهره مقطع فيديو وهو يحتسي البيرة بينما كان رجاله يعذبون الرئيس صموئيل دو حتى الموت في عام 1990. لا يزال عضوا في مجلس الشيوخ.

في سن 71 ، شكل تحالفا مع جوزيف بواكاي ، نائب الرئيس السابق (2006-2018) وأحد المرشحين المفضلين في الانتخابات الرئاسية.

وهدد بثورة شعبية إذا تلاعب الحزب الحاكم بالانتخابات. بعد فترة وجيزة، اقترح المرشح بواكاي أنها ستكون "نهاية هذا البلد" إذا سرقت الانتخابات.

ووعد نجم كرة القدم السابق جورج ويا، الذي كان رئيسا منذ عام 2018 ويسعى لولاية ثانية، بإجراء انتخابات "سلمية ونزيهة وذات مصداقية".

وفي أبريل، وقعت جميع الأحزاب المتنافسة التزاما تحت رعاية الأمم المتحدة و«الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» بالامتناع عن العنف واستخدام المؤسسات القضائية لحل النزاعات الانتخابية.



