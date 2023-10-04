القوات الروسية تُسقط 74 مُسيّرة وتدمير مُستودعات أسلحة أوكرانية

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي، وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" و74 مسيرة، وتدمير مستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة للجيش الأوكراني، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

- في اتجاه دونيتسك، صدت القوات الروسية مدعومة بسلاح الطيران والمدفعية 4 هجمات شنتها القوات الأوكرانية وبلغت خسائر العدو على هذا المحور 165 جنديا بين قتيل وجريح، وتم تدمير مستودع للذخيرة.

- على محور كراسنوليمانسك، أحبطت القوات الروسية هجومين شنهما الجيش الأوكراني، وتم القضاء على 50 جنديا وتدمير مركبتين مدرعتين ومدافع "هاوتزر".

- على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر قوات كييف 185 قتيلا وجريحا و3 مركبات مدرعة.

- على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف وجهت القوات الروسية ضربات لمواقع الجيش الأوكراني أسفرت عن مقتل 30 جنديا على الأقل، وتدمير عدد من الآليات العسكرية.

- على محور زابوروجيه تمكنت القوات الروسية من القضاء على حوالي 50 جنديا أوكرانيا.

وأسقطت الدفاعت الجوية الروسية خلال اليوم الماضي مقاتلة من نوع "ميغ-29"، و74 طائرة مسيرة، كما اعترضت 7 صواريخ من نوع "هيمارس" و"غراد".

روسيا تتوعد بالرد على جرائم أوكرانيا: "عقوبات قاسية ومحتومة"

قالت متحدثة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"، إن جميع الجرائم التي يرتكبها نظام كييف تُوثقها أجهزة التحقيق الروسية، وسيكون عقابها "قاسيًا ولا مفر منه"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في تعليق زاخاروفا: