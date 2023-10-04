إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة السيارات

احالت نيابة شرق القاهرة الكلية، عاطل إلى المحاكمة الجنائية لإدانته بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد بيعها لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته الخاصة من أمام منزله بدائرة القسم.وبعمل التحريات واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية السارق، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، بالإضافة إلى ارتكابه عدد من الوقائع المشابه، بقصد بيعها لعملائه سئ النية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.