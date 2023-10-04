يسري سامي يحصد برونزية بطولة العالم لشباب الجودو في إنجاز جديد

توج يسري سامي لاعب منتخب مصر للجودو بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم ببطولة العالم المقامة بالبرتغال خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجاري.

وحصد يسري سامي الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل أوزبكستان في المباراة الختامية لدور الترضية.

وجاء مشوار يسري سامي في البطولة كالتالي:

فاز في دور الـ32 على بطل بلجيكا

فاز في دور الـ16 على بطل إسبانيا

خسر في دور الـ8 أمام بطل جورجيا

دور الترضية:

فاز في المباراة الأولى على بطل كازاخستان

فاز في المباراة الثانية على بطل أوزبكستان

وتخوض مصر منافسات بطولة العالم بقائمة مكونة من : يسري سامي – 60 كجم وعمار أبو هاشم – 73 كجم وعلي عبد العال – 81 كجم وعمر الرملي – 90 كجم وفاطمة غانم – 63 كجم وآية جاب الله – 78 كجم وفرح شرف - +78 كجم.

وكان المنتخب الوطني للجودو توج مؤخرا بكأس البطولة الأفريقية للكبار التي أقيمت في المغرب.

وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم المغرب وتونس والجزائر.