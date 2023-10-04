غزل المحلة يفوز على كـوم حماده ودياً بهدف نظيف

فاز الفريق الأول بغزل المحلة على مركز شباب كـوم حماده وديـاً بهدف نظيف أحرزه اللاعب محمود عبد العزيز في الشـوط الثـاني من عمـر اللقــاء.

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وخاص الكابتن خالد عيد المباراة بعدد من اللاعبين الذي لم يشاركوا بصفة أساسية في المباريات السابقـة.

كما قرر الكابتـن خالد استكمال المباراة بعشـرة لاعبيـن فقط بعد إصابـة اللاعب عبد الله بيكــا بشد في العضلة الضامة , ليتدرب الفريق على اللعب في ظروف صعبـة.

في سياق مٌتصل، قرر مجلس إدارة غزل المحلة برئاسـة المهندس وليد خليل تعيين الدكتور أحمد حسيــن مخططاً لأحمال الفريــق الأول بنادي غزل المحلة خلال الموسـم الريـاضي 2023-2024 , وكان الدكتور أحمد حسين مسئولاً عن تأهيل الإصابات في جهاز الكابتن خالد عيد ليتم إضـافـة مسئوليـة تخطيط الأحمال له بدايـة من الأربعاء 4 أكتوبر 2023.