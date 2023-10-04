تحديد موعد قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء موعد قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، لنسخة الموسم الحالي 2023 - 2024.

وتأهل فريقي الأهلي وبيراميدز لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على الجانب الأخر تأهل ناديي الزمالك وفيوتشر لكأس الكونفدرالية، بداية من دور الـ 16 بالمسابقتين.

موعد قرعة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

وكتب حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في بيان رسمي أن قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم الجمعة المقبل الموافق 6 من شهر أكتوبر الجاري.

والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، في مدينة جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا، على ان ينطلق دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا يوم 24 من شهر نوفمبر بمشاركة الأهلي وبيراميدز.