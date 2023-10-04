روسيا تُعلن القضاء على مجموعة إنزال أوكرانية

تمكن "الأمن الفيدرالي الروسي"، بدعم من القوات الجوية الروسية من القضاء على مجموعة إنزال أوكرانية قوامها 16 فردًا، حاولت التسلسل إلى جمهورية القرم الروسية شمال غربي البحر الأسود، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

واعترف الكسندر ليوبا، العنصر الوحيد الذي بقي على قيد الحياة في المجموعة، إن قوامها كان 16 فردًا، وتمثلت مهمتها في رفع العلم الأوكراني على شاطئ القرم وإظهار ذلك على أنه "اختراق استخباراتي أوكراني للدفاعات الروسية في القرم".

وأضاف أن المجموعة استخدمت الدراجات المائية والزوارق السريعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم إسقاط 31 مسيرة أوكرانية استهدفت مقاطعات بريانسك وبيلغورد وكورسك، والقضاء على قوة إنزال بحري أوكرانية شمال غربي البحر الأسود حاولت التسلل إلى القرم.

ماسك يعلق على تعليق المساعدات المالية الأمريكية لأوكرانيا:

أكد الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، بعد تعليق المساعدات المالية الأمريكية لكييف أنه مع دعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب بلاده، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وكتب ماسك عبر "X": "أتفق مع دعم أوكرانيا وأدعمها، لكنه الأوجب أن تكون الأولوية للشؤون الأمريكية".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد موافقة الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.

من جهتها أكدت موسكو، أن اعتماد واشنطن ميزانية مؤقتة لا تشمل تمويل أوكرانيا، مسرحية لن تغير شيئًا في الموقف الأمريكي، وأن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا بغض النظر عن تمويلها من عدمه.