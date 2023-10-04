ساحل العاج: من المتوقع أن ينخفض إنتاج الكاكاو بنسبة 28.5% في الربع الأول

من المتوقع أن تنخفض شحنات الكاكاو إلى الموانئ في كوت ديفوار، بنسبة 28.5٪ على أساس سنوي في الربع الأول من موسم 2023/2024 بسبب الظروف الجوية غير المنتظمة ، وفقا لمزارعي الكاكاو والمصدرين وعدادات القرون.

أطلقت الشركة الرائدة في العالم في إنتاج مكون الشوكولاتة الرئيسي موسم حصادها الجديد ، ومن المتوقع أن يكون المحصول الرئيسي بين أكتوبر ومارس.

وعزا خمسة مصدرين للكاكاو وثلاثة عدادات للقرون وعشرات المزارعين في منطقة حزام الكاكاو التباطؤ في وصول الفاصوليا إلى انخفاض الإنتاج المتوقع من المزارع بسبب الأمطار الغزيرة المتأخرة.

تتطلب محاصيل الكاكاو هطول أمطار منتظمة مصحوبة بفترات من أشعة الشمس ومع ذلك، فإن منطقة غرب أفريقيا، التي تضم كوت ديفوار وغانا ونيجيريا والكاميرون، وهي المنتجين الرئيسيين للكاكاو والتي تمثل معا حوالي 70٪ من إمدادات العالم، تعاني من ظروف نمو سيئة.

في العديد من المزارع في كوت ديفوار ، لم تنجو الأزهار الصغيرة التي تتحول إلى قرون بعد 22 أسبوعا من الأمطار الغزيرة. تحولت الأصداف إلى اللون الأصفر قبل الأوان على الأشجار ، في حين أن القرون التي تطورت بالفعل تعرضت للهجوم من قبل العفن البني ، وهو مرض فطري يصيب قرون الكاكاو.

بالنسبة لموسم 2022/2023 ، بلغ الإنتاج حوالي 1.259 مليون طن من أكتوبر إلى ديسمبر.

يخشى المحللون من أن تستمر ظاهرة النينيو المناخية في التأثير على الإنتاج في موسم 2023/24.

نشرت تقارير عن إختفاء 386 ألف هكتار من الغابات الواقعة في مناطق محمية في غانا وكوت ديفوار، يرجع السبب في زراعة الكاكاو.

كوت ديفوار تخسر في زراعة الكاكاو

دولتي كوت ديفوار وغانا، يتناغمان في زراعة الكاكاو مع إزالة الغابات، ويمثله ثلثي إنتاج العالم من حبوب، وفقد ما يقرب من 360ألف هكتار من الغابات الواقعة في المناطق المحمية.

ترتبط مزارع الكاكاو بإزالة الغابات في دولتي ساحل العاج وغانا، وجاء ذلك المعلومات بعد مسح أجراه عشرات الباحثين في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، معتمدين على الصور التي قدمتها الأقمار الصناعية لالتقاط بيانات عن مزارع الكاكاو الموجودة في هذين البلدين.

خسارة فادحة في غانا

تأثرت دولة غانا، باختفاء 26ألف هكتار ما يعادل 13.5% من إجمالي إزالة الغابات المقدرة بـ193 ألف هكتار وفقًا للتقرير ، أن مزارع الكاكاو تشغل ما يصل إلى أكثر من 75٪ من إجمالي المساحة السطحية في بعض المناطق المحمية ، ولا سيما في غابة نيجري في كوت ديفوار (81٪) وفي محمية غابات تانو إهورو في غانا مع 77٪، وفقًا لهؤلاء الباحثين.

الوضع في دولتي كوت ديفوار وغانا

الوضع في دولتي كوت ديفوار وغانا، مقلق للغاية، تحديدًا أن تلك المنتجات تعد مصدر موارد أساسي للبلد، و تعتبر نقطة ساخنة للتنوع البيولوجي العالمي من قبل منظمة الحفظ الدولية غير الحكومية.

وأضاف تقارير أخري أعلنتها المنظمات الغير حكومية دولية، عن الوضع في تلك البلدين، من بينها تقرير المنظمة الأمريكية، أن زراعة الكاكاو دمرت ما يقرب من 14 ألف هكتار من الغابات في غانا وساحل العاج، خلال عام 2018، وفي 2020، خسرت البلاد 47 ألف هكتار.

تشير كل هذه الأبحاث إلى أن انخفاض إنتاجية المزارعين بسبب نضوب التربة وشيخوخة الأشجار ودخلهم الضئيل هي السبب الرئيسي في إزالة الغابات.

وضع يدفع هؤلاء المزارعين إلى قضم بعض المناطق في المناطق المحمية لزيادة إنتاجهم ، والمناطق الخصبة حيث تنمو شجرة الكاكاو بشكل أسرع ، وحيث تكون الحبوب المحصودة ذات جودة أفضل. هذا من شأنه أن يسمح لهم بتحسين دخلهم.

إنتاج الكاكاو المستدام

أطلقت شركة اتحاد المقاولين العام الماضي برنامج تتبع الكاكاو ، من المزارع إلى موانئ التصدير، وتشير إلى أنها حددت ما لا يقل عن 993 ألف مزارع يزرعون أكثر من 3.2 مليون هكتار من الكاكاو والبن.

لتحسين دخل المزارعين ، نفذت كوت ديفوار وغانا أيضًا ، منذ عام 2021 ، "فرق دخل لائق" (DRD) ، علاوة قدرها 400 دولار للطن (يضاف إلى سعر السوق) مخصصة للمزارعين ذوي الأجور الأفضل. وفقًا لـ CCC ، فإن هذه المبادرة تؤتي ثمارها حيث تم تحديد سعر شراء الكاكاو لمزارعي كوت ديفوار عند 1.30 يورو للكيلوغرام الواحد خلال حملة 2022 ، بزيادة قدرها حوالي 10٪.

تذكر أن قطاع الكاكاو يمثل ما بين 10 و 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي لكوت ديفوار ، وما يقرب من 40٪ من عائدات التصدير. إنها تستقطب ما بين خمسة إلى ستة ملايين شخص ، أو 20 ٪ من السكان.