أمريكا تعتزم نقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية إلى أوكرانيا

تعتزم "الولايات المتحدة"، نقل آلاف الأسلحة والذخائر الإيرانية التي تم اعتراضها ومصادرتها في طريقها إلى اليمن، إلى القوات الأوكرانية، حسبما أفاد عدد من المسؤولين الأمريكيين، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا للمسؤولين، يمكن أن تساعد هذه الخطوة في تخفيف بعض النقص الحاد الذي يواجه الجيش الأوكراني في الذخائر بينما ينتظر المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها.

القيادة المركزية الأمريكية:

ونقلت "سي إن إن" عن المسؤولين قولهم، إن القيادة المركزية الأمريكية ستعلن نقل المعدات العسكرية في أقرب وقت ممكن خلال الأسبوع الجاري.

يُشار إلى أن السلطات القانونية التي ستستخدمها الولايات المتحدة لتسهيل نقل هذه الأسلحة غير محددة، إذ إن الأمم المتحدة تشترط تدمير الأسلحة المصادرة، أو تخزينها.

وكانت إدارة بايدن منذ أشهر تدرس كيفية إرسال الأسلحة المخزنة في منشآت القيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، إلى الأوكرانيين بشكل قانوني.

وفي يناير الماضي، اعترضت البحرية الأمريكية والفرنسية سفينة في خليج عمان زُعم أنها كانت تحمل شحنة أسلحة إيرانية إلى اليمن، وعثر على متنها على أكثر من ثلاثة آلاف رشاش و578 ألف طلقة و23 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات.

ومن الجدير ذكره، أن الدول الغربية تواجه في الآونة الأخيرة بشكل متزايد مشاكل في استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وفي بداية الأسبوع الجاري، كتبت صحيفة "التلغراف"، نقلًا عن مسؤول عسكري رفيع المستوى لم تذكر اسمه، أن بريطانيا نقلت بالفعل إلى كييف جميع الأسلحة التي يمكنها تقديمها، ووفقًا له، تعاني لندن من نقص في أنظمة الدفاع الجوي وذخائر المدفعية.