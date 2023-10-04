قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنا بقرية شطب

أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، وإشراف الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب والمشرف العام على الانشطة الطلابية، قافلة تنموية وتوعوية شاملة لقرية شطب بأسيوط تحت عنوان وصال الخير ، والتى نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع المديريات المختلفة.

المنشاوي : القافلة تضم نخبة متميزة من الأساتذة

أشار الدكتور أحمد المنشاوى، أن القافلة الشاملة لقرية شطب بمحافظة أسيوط، ضمت نخبة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والطب البيطري، الزراعة، والخدمة الاجتماعية، والفنون، مشيرًا إلى أن انطلاق قافلة وصال الخير يأتى تزامناً مع احتفالات الجامعة بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ودعماً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة، وتنفيذا لخطتها التى من أهم أولوياتها المساهمة فى تحسين مؤشرات الخدمة الطبية ، وتقديم خدمات علاجية متميزة، ووصول الخدمات الطبية والعلاجية والتوعوية إلى أهالى المناطق الأكثر احتياجا، وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شملت العديد من الخدمات الطبية البشرية والبيطرية والفنية والاجتماعية ، والزراعية، وتضمنت القافلة الطبية عدد من التخصصات مثل الباطنة ،الاطفال، النساء والتوليد، جراحة عامة، وأورام ، رمد ، أسنان ، فضلاً عن خدمات تنظيم الأسرة ، حيث تم توقيع الكشف الطبي على نحو أكثر من 540 مواطنا، وتقديم علاج وأدوية مجانية لأهالي القرية، تحت إشراف الدكتور مصطفى نصر الدين نائب مدير مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، والدكتور عمرو عبدالمجيد مدير مركز القوافل الطبية بالجامعة ، وحسنى رجب مدير العلاقات العامة بمديرية الصحة ،وعلاء احمد فياض مسؤل القافلة الطبية بكلية الطب بالجامعة وعدد من الأطباء والطلاب بمختلف التخصصات بالكلية .

أما القافلة البيطرية ضمت فرق علاجية فى مختلف التخصصات كالباطنة وأمراض معدية ، جراحة ، توليد ، رش بالمبيدات الحشرية والطفيليات الداخلية ، وتجريع بمضادات الديدان ، دواجن ، وقد تم الكشف على أكثر من 400 حالة بمشاركةو إشراف الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى ، والدكتور مؤمن عبدالعظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حسن عبد الصبور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حسن عباس رئيس قسم التغذية بالكلية،

والدكتور ثابت عبدالمنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية ، والدكتور أسامة عبد الحكيم أستاذ أمراض المعدية، والدكتورة حسنية سويفى رئيس قسم صحة الحيوان، والدكتورة فاطمة محمود أستاذ السلوكيات، وعدد 7من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية، و20 طالب وطالبة من فرقتى الرابعة والخامسة.



وبالنسبة للقافلة الاجتماعية تم تقديم محاضرة لطلبة مدرسة الوحدة الوطنية الابتدائيه بشطب، عن تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الأطفال إيذاناً باحتفال نصر 6 أكتوبر المجيدة، بإشراف الدكتورة غادة عبد العال أستاذ مساعد بكلية خدمة اجتماعية، وفى القافلة الترفيهية والتوعوية، قام 10 من طلاب ذوى الهمم ( الاعاقة السمعية ) من كلية التربية النوعية بتنفيذ أنشطة فنية كالرسم على الوجوه على أطفال مدرسة الوحدة الوطنية الابتدائيه لزيادة فرحتهم وابتسامتهم ، تحت إشراف الدكتورة إيناس ضاحى أستاذ التصوير المساعد بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية ، والدكتورة رحاب زكى مدرس بكلية التربية النوعية ، والدكتورة ليلي سيد مسؤول اعلامى كلية التربية النوعية .

كما شارك فريق عمل من كلية التربية الرياضية فى هذه القافلة لفحص القوام وانحرافات العمود الفقري بجانب عمل اختبارات على اللياقة البدنية من خلال ممارسة الألعاب الصغيرة ، كسباق الجرى إلى جانب إرشاد الاطفال لممارسة الرياضة من أجل الصحة ،وذلك تحت إشراف الدكتور عماد الدين شعبان أستاذ علوم الصحة بكلية التربية الرياضية.

وفيما يخص بالقافلة الزراعية قام الدكتور ابراهيم عبدالوهاب أستاذ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة بإلقاء محاضرات لتوعية المزارعين وأهالي القرية عن الآفات الزراعية التى تصيب محصول القمح بمحافظة أسيوط وأهمها الحشائش والافات الحشرية وخاصة من القمح ، وممرضات نباتية كصدأ القمح ، وتفحمات القمح وطرق مكافحتها، فضلاً عن إلقاء الدكتورة منال عبدالله أستاذ بكلية الطب البيطرى محاضرة عن أهمية استخدام السماد العضوي بدل من السماد الكيماوى ، وكيفية صناعته وأهميته.

كما قامت وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة بتوعية أكثر من 20 بيتا ضمن حملة طرق الأبواب بمشاركة 8 متطوعين للتوعية بالتربية الأسرية الإيجابية تحت إشراف الأستاذ أحمد المنصورى منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط.

قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنا بقرية شطب

قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنا بقرية شطب

قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنا بقرية شطب

قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنا بقرية شطب

قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنا بقرية شطب

قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنا بقرية شطب

قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنا بقرية شطب

قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنا بقرية شطب

قافلة جامعة أسيوط التنموية الشاملة تناظر 540 مواطنا بقرية شطب