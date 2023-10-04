الجيش والمتمردون يقتربون من مواجهة حاسمة فى مالي

يتحرك الجيش المالي نحو الشمال، ومنطقة كيدال معقل التمرد الانفصالي في عملية محفوفة بالمخاطر قد تنذر بمواجهة كبيرة وتشكل نقطة تحول بعد عقد من الصراع.

وغادرت قافلة كبيرة من الجيش المالي غاو، باتجاه منطقة كيدال على بعد أكثر من 24 ساعة برا من العاصمة، وستكون وجهتها الرئيسية محليات تيساليت وأغيلهوك، شمال كيدال، بهدف السيطرة على معسكرات بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).

يجب على بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مغادرة البلاد بناءً على أوامر من المجلس العسكري.

وينظر إلى رحيله وتسليم معسكراته، بدءًا من معسكر بير في منتصف أغسطس، على أنهما عامل رئيسي في استئناف الانفصاليين للأعمال العدائية.

في المواجهة بين العديد من الجهات المسلحة للسيطرة على الأراضي، يعتقد الانفصاليون أن حقوق الأمم المتحدة يجب أن تعود إلى سيطرتهم.

نفذت تنسيقية حركات أزواد سلسلة من العمليات من بير ضد مواقع الجيش. ويتجمع مقاتلوها الآن في منطقة كيدال.

منطقة كيدال الصحراوية هي المحور التاريخي لتمردات الاستقلال التي يهيمن عليها الطوارق، وهم سكان رحل ومهمشون هزت انتفاضاتهم مالي منذ الاستقلال.

المخيمات الشمالية هي نقاط استراتيجية على الطريق إلى الجزائر. لكن القضية رمزية أيضًا بالنسبة لباماكو.

عانى الجيش المالي من عدة هزائم مذلة ضد الانفصاليين بين عامي 2012 و2014، ولا يزال عصيان كيدال في حلق الجنود الذين استولوا على السلطة بالقوة في عام 2020 ويجعلون استعادة السيادة الوطنية أحد شعاراتهم.

في الوقت الذي انتفض فيه الانفصاليون والسلفيون في الشمال في عام 2012، وسرعان ما تبعهم الجهاديون، كان عدد الجيش المالي اثني عشر ألف رجل فقط، وفقًا لتقرير برلماني فرنسي عام 2013.

بعد عشر سنوات من المساعدة العسكرية الفرنسية والأوروبية، ثم الروسية، تقدر الأعداد بحوالي 40 رجلًا، ويقال إن شركة فاغنر الروسية شبه العسكرية لديها عدة مئات من الرجال في مالي.

وهذا يكفي لإقناع المجلس العسكري بخوض "مقامرة" من خلال استئناف الأعمال العدائية ضد المتمردين، وفقًا لدبلوماسي غربي، لكنها غير كافية للسيطرة على بلد يخضع بالفعل لضغوط شديدة من الجهاديين.

المشكلة الاستراتيجية للقوات المالية هي افتقارها إلى الموارد. إما أنهم يعانون، أو يقومون بعمليات ديناميكية تؤدي إلى غارات هنا وهناك، وهذا هو الحد الأقصى الذي يمكنهم القيام به»، يوضح جوناثان غيفارد، الخبير المرتبط بمعهد مونتين.

يمكن لباماكو الاعتماد على الأصول الجوية التي تم الحصول عليها في عام 2022، ولا سيما ثلاث طائرات تركية بدون طيار من طراز Bayraktar ، بالإضافة إلى طائرات L39 Albatros التي سلمتها روسيا، لكن توافرها وفعاليتها القتالية لا تزال غير مؤكدة.

لا توجد إحصاءات موثوقة لقياس الأرقام الفعلية لهيئة السوق المالية. "غالبًا ما كذبوا لزيادة أعدادهم (كجزء من برنامج نزع سلاح المقاتلين) وأخفوا مخزونهم من الأسلحة" ، كما يقول مارك أندريه بوازفيرت، الباحث في مركز FrancoPaix في حل النزاعات.

ويؤكد أنه قبل استئناف الأعمال العدائية مع باماكو، "سيكون الرقم الواقعي 3 إلى 000 رجل".

ومع ذلك، فإن تنظيم هذه الجماعات يسمح لها بجمع المقاتلين لفترات محدودة، وأطلقت شخصيات من التمرد دعوات للتعبئة.