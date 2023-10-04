اجتماع أمني رفيع في تركيا لبحث خطوات الرد على الهجوم الإرهابي بأنقرة

عقد عدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين في "تركيا"، اجتماعًا أمنيًا هامًا رفيع المستوى، بحثوا فيه التطورات الأمنية الأخيرة وخطوات الرد على الهجوم الأخير في أنقرة، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، عُقد الاجتماع الأمني في وزارة الدفاع التركية، وشارك فيه كل من وزير الدفاع يشار غولير، ووزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الداخلية علي ييرلي كايا، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس الأركان التركي.

هذا وبحث الاجتماع التطورات الأمنية الأخيرة، والخطوات التركية رداً على الهجوم في أنقرة.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن "الإرهابيين اللذين هاجما قيادة الأمن الداخلي في أنقرة انطلقا من سوريا"، وأكد أن مواقع العمال الكردستاني أصبحت أهدافا مشروعة للجيش التركي.

جدير بالذكر أن عنصرين نفذا هجوما يوم الأحد الماضي أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية بالعاصمة أنقرة، وعمد أحدهم إلى تفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الثاني، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.

في هذه الأثناء أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم، وأشار الحزب الذي تصنفه تركيا ودول غربية إرهابيا إلى أن "عملا فدائيا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين".

تركيا تُعلن تطورات بشأن الهجوم الإرهابي على مقر الداخلية في أنقرة

أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، أن الإرهابيين اللذين هاجما قيادة الأمن الداخلي في أنقرة انطلقا من سوريا، مُؤكدًا أن مواقع العمال الكردستاني أصبحت أهدافًا مشروعة للجيش التركي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "نتيجة لتحريات قواتنا الأمنية، ثبت أن الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في أنقرة قدما من سوريا، وتم تدريبهما هناك".