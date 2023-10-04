عمر هشام يحجز سادس مقعد للرماية في باريس و18 ميدالية في رصيد مصر ببطولة أفريقيا

حصد عمر هشام، لاعب منتخب مصر للرماية، مقعدا سادسا للفراعنة في أولمبياد "باريس 2024"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية.

وأصبح هشام، سادس رامي مصري يتأهل إلى الأولمبياد، حيث سبقه 5 لاعبين وهم: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وحصد عمر هشام الميدالية الفضية في منافسات الاسكيت رجال، حيث حل بعد مواطنه عزمي محيلبة، الذي فاز بالذهبية في نفس المنافسة ولكنه سبق أن تأهل من بطولة العالم، لذلك حجز هشام مقعدا جديدا لمصرا.

وبذلك ترتفع حصيلة مصر في اليوم الثاني من البطولة إلى 18ميدالية، بواقع 9 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

وكان لاعبو مصر نجحوا في حصد ميداليتين صباح اليوم بمنافسات 10 متر بندقية ضغط هواء فرق مختلط حيث حصد الميدالية الذهبية الثنائي مجدي حافظ وجني عبدالله بينما توج بالفضية الثنائي ريماس خليل ومحمد حمدي.

وجاءت باقي ميداليات مصر عن طريق هالة الجوهري، التي حصدت ذهبية منافسات فردي المسدس هواء 10متر، بينما احتلت لاعبة منتخب مصر يارا عصام المركز الثالث لتحصد الميدالية البرونزية.

وفاز الرامي المصري محمد حمدي عبد القادر بالميدالية الذهبية في منافسات البندقية ضغط هواء، فيما فاز المصري مجدي محمد حافظ بالميدالية الفضية.

كما فاز الفريق المصري بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق بندقية ضغط هواء، حيث مثل الفراعنة الثلاثي محمد حمدي عبدالقادر، مجدي محمد حافظ ومحمد منصور.

وتوج الفراعنة بذهبية الفرق في منافسات 19 متر مسدس الهواء وذهبية وبرونزية منافسات الفردي.

وحصدت ريماس خليل بالميدالية الفضية في منافسات البندقية 10 متر "ضغط هواء"، بينما جاءت مي مجدي في المركز الثالث لتحصد الميدالية البرونزية.

وفاز منتخب مصر للسيدات بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات البندقية 10 متر، والمكون من ريماس خليل، مي مجدي وفريدة خالد درويش.