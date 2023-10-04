مسلحون يختطفون 5 طلاب جامعيين نيجيريين

اختطف مسلحون في نيجيريا، خمس طالبات من جامعة في ولاية كاتسينا شمال غرب البلاد، وهذه ثاني عملية اختطاف من نوعها للطلاب في المنطقة خلال شهر.

تنتشر عمليات الخطف للحصول على فدية من قبل الجماعات المسلحة على نطاق واسع في شمال غرب نيجيريا بسبب ارتفاع مستويات الفقر والبطالة وانتشار الأسلحة النارية غير القانونية.

وقع الحادث في الجامعة الفيدرالية في بلدة دوتسين ما ، كما أكد المتحدث باسم شرطة كاتسينا أبو بكر صادق، وتتخذ الشرطة إجراءات فورية، وتنشر جميع الموارد المتاحة لضمان الإنقاذ الآمن للضحايا، بالإضافة إلى ذلك، هناك مشتبه به واحد محتجز بالفعل.

ويأتي هذا الحادث في أعقاب عملية اختطاف مماثلة في 22 سبتمبر، عندما تم نقل ما لا يقل عن 24 طالبة من نزلهن في جامعة غوساو الفيدرالية في ولاية زامفارا، ولحسن الحظ، تم إطلاق سراح 16 منهم بنجاح بعد ثلاثة أيام خلال عملية إنقاذ قامت بها قوات الأمن.

لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا، بينهم امرأة حامل، حتفهم في جنوب نيجيريا عندما اشتعلت النيران في مصفاة نفط غير قانونية.

وقال مسؤول أمني، إن الحريق الذي اندلع في وقت متأخر يوم الأحد، في ولاية ريفرز وقع عندما أشعلت مصفاة محلية الصنع خزانًا نفطيًا قريبًا مما أسفر عن إصابة الضحايا بحروق شديدة.

ويخشى السكان من أن يرتفع عدد القتلى نظرًا لعدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم كانوا في الموقع في ذلك الوقت.

"تم إنقاذ 25 جريحًا" ، أولوفيمي أيوديل ، المتحدث باسم فيلق الأمن والدفاع المدني النيجيري المحلي.

كان العمال في الموقع، يقومون بتكرير النفط المأخوذ من أنبوب مخرب، وفقًا لشيما أفادي، وهي ناشطة محلية، عندما يغرفون من النقطة التي خربوا فيها الأنبوب، سيأخذون إلى حيث كانوا يطبخون، هكذا وصلت النار إلى هناك".

والانفجارات في المصافي المحلية شائعة في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط والفقيرة حيث تستهدف معظم المنشآت النفطية في البلاد سرقة مزمنة للنفط.

بالإضافة إلى العديد من الأرواح فقدت نيجيريا رسميًا ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من النفط الخام بسبب السرقة بين يناير 2021 وفبراير 2022.

غالبًا ما يتجنب المشغلون الإجراميون المنظمين من خلال إنشاء مصافي في المناطق النائية، ونادرًا ما يلتزم العاملون في مثل هذه المرافق بمعايير السلامة، مما يؤدي إلى حرائق متكررة، بما في ذلك حريق في ولاية إيمو العام الماضي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

"الأموال التي يكسبونها من هناك في يوم أو يومين هي أكثر مما يمكن أن يجنيه موظف حكومي في السنة" ، قال المدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الشباب والبيئة فينيفاس دومنامين.

ووتدعو مجموعته إلى إجراء إصلاحات بيئية ووضع حد للأنشطة غير القانونية. ولكن وسط الصعوبات الاقتصادية المتزايدة في نيجيريا، "يبحث الناس عن فرص لتغطية نفقاتهم"، كما قال دومنامين.

بالإضافة إلى العديد من الأرواح فقدت نيجيريا ما لا يقل عن 3 مليارات دولار من النفط الخام في السرقة بين يناير 2021 وفبراير 2022، حسبما ذكرت لجنة تنظيم البترول النيجيرية العام الماضى.