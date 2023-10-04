ماسك يعلق على تعليق المساعدات المالية الأمريكية لأوكرانيا

أكد الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، بعد تعليق المساعدات المالية الأمريكية لكييف أنه مع دعم أوكرانيا، ولكن ليس على حساب بلاده، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وكتب ماسك عبر "X": "أتفق مع دعم أوكرانيا وأدعمها، لكنه الأوجب أن تكون الأولوية للشؤون الأمريكية".

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل دون تخصيص مساعدات لأوكرانيا، بعد موافقة الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.

من جهتها أكدت موسكو، أن اعتماد واشنطن ميزانية مؤقتة لا تشمل تمويل أوكرانيا، مسرحية لن تغير شيئًا في الموقف الأمريكي، وأن العملية العسكرية الروسية مستمرة في أوكرانيا بغض النظر عن تمويلها من عدمه.

منشور إيلون ماسك يُواجه انتقادات حادة في أوكرانيا:

كتب كبار المسؤولين في "أوكرانيا"، منشورات مُسيئة لرجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"، بعد سخريته من مُطالبات الرئيس الأوكراني المُستمرة للولايات المتحدة بمُواصلة تمويل نظامه بلا كلل، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الإثنين.

وكان ماسك قد نشر صورة ساخرة يصور فيها مراهقًا بوريد نابض في جبهته، ووضع وجه زيلينسكي عليه، وكتب "عندما تمر خمس دقائق ولم تطلب مساعدة بقيمة مليار دولار بعد". وحظي المنشور حتى الآن بأكثر من نصف مليون إعجاب وأكثر من 45 مليون مشاهدة.

وأدان ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب زيلينسكي، في قناته الرسمية على تطبيق "تليجرام"، أي محاولات للسخرية من قضية أوكرانيا، في إشارة إلى منشور ماسك، وعبر عن استيائه بقوله: "أحيانًا من الأفضل أن تظل صامتًا، أليس كذلك يا إيلون ماسك؟".