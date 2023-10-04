بيع طائرة ساسو نغيسو المضبوطة في مزاد علني مقابل 7.1 مليون يورو

بيع Falcon 7X لرئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، في مزاد علني مقابل 7.1 مليون يورو في Grand Hôtel de Bordeaux، بعد الاستيلاء عليها في يونيو 2020 في مطار عاصمة جيروند.

هذا الحجز من قبل الحاجب أثناء أعمال الصيانة هو جزء من سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية التي بدأها منذ عقود رئيس شركة Commisimpex، وهو رجل أعمال لبناني، ضد دولة الكونغو.

أمرت محكمة بوردو القضائية في مزاد هذه الطائرة التي تنتجها شركة Dassault Aviation في ديسمبر 2022 ثم أكدتها محكمة الاستئناف في يونيو 2023، بسعر أولي قدره سبعة ملايين يورو.

قادها بائع المزاد فنسنت بيستل ديبورد واختتمت في بضع ثوان مع العارض الأول والوحيد.

وأشار Pestel-Debord إلى أنه لا يزال مجهول الهوية، وأمامه ثلاثة أيام لدفع رصيد مشترياته وسيتعين عليه إزالة كسوة الطائرة التي تحمل حاليًا ألوان جمهورية الكونغو.

يجب أن يجعل هذا البيع من الممكن تعويض Commisimpex عن الأشغال العامة غير المدفوعة.

وكان رئيس هذه الشركة، محسن حجيج، وهو صديق مقرب سابق للرئيس ساسو نغيسو، قد فاز بعدة عقود بين عامي 1983 و1986: بناء جسر أو قرية على وجه الخصوص. ولكن في عام 1986، بعد انهيار أسعار النفط تدهور الوضع الاقتصادي في جمهورية الكونغو ولم يكتمل سوى جزء من العمل.

في عام 2000 ثم في عام 2013، أمرت محكمة التحكيم الدولية في باريس الكونغو مرتين بتعويض شركة السيد حجيج.

على مر السنين تضخم المبلغ الذي يطالب به رجل الأعمال، من حوالي 100 مليون يورو عندما بدأ النزاع في عام 1992 إلى حوالي 1.7 مليار يورو اليوم.