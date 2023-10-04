الأولمبية تهنىء اتحاد الرماية بتأهل رباعي المنتخب لأولمبياد باريس

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للرماية برئاسة العميد حازم حسني بعد تأهل أميرة أبوشقة وهالة الجوهري وريماس خليل عمر هشام لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وحصلت أميرة أبوشقة على الميدالية الذهبية لمنافسات الاسكيت سيدات ، وحققت هالة الجوهري الميدالية الذهبية في منافسات فردي المسدس هواء 10 متر ، وحققت ريماس خليل الميدالية الفضية في منافسات منافسات البندقية 10 متر ضغط هواء ، وحقق عمر هشام فضية منافسات الاسكيت رجال وذلك في بطولة أفريقيا المقامة علي ميادين مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وحسم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التمنيات بإستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ودعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية