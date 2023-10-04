تبرئة وزير في حكومة جنوب إفريقيا و3 مشرعين آخرين من تهمة الفساد

برَّأت لجنة أخلاقيات برلمانية وزير في حكومة جنوب إفريقيا، وثلاثة مشرعين آخرين من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم من الفساد اليوم الثلاثاء.

وتورط وزير العمل ثولاس نكسيسي والمشرعون سيدريك فروليك وموسيبينزي زواني وويني نجوينيا في أعقاب لجنة تحقيق في مزاعم الفساد على نطاق واسع في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما الذي كان زعيما لجنوب أفريقيا في الفترة من 2009 إلى 18.

وكان المشرعون الأربعة يخضعون للتحقيق منذ العام الماضي بشأن مزاعم منفصلة.

واتهم نكسيسي بتلقي أموال من شركة مرتبطة برجل الأعمال الجنوب أفريقي المعروف والمقاول الحكومي إدوين سودي.

وخضعت علاقة سودي بشخصيات بارزة في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ومدفوعاته لها للتدقيق في لجنة التحقيق. ويقال إنه يخضع للتحقيق من قبل وحدة التحقيق الخاصة لمكافحة الفساد بشأن عقد حكومي آخر.

استمرت لجنة زوندو للتحقيق لمدة أربع سنوات من 2018-22 تحت قيادة القاضي ريموند زوندو، وكشفت عن كسب غير مشروع واسع النطاق يشمل عقود الأموال الكبيرة في الحكومة والكيانات المملوكة للدولة.

وتورط العديد من السياسيين البارزين في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في تلقي مدفوعات غير مشروعة، ولكن لم تتم إدانة أي شخص في محاكمة جنائية.

ويحاكم زوما، الذي استقال من منصبه كرئيس في عام 2018، بتهم الفساد والابتزاز والاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال، لكن هذه القضية تتعلق بصفقة أسلحة وقعتها حكومة جنوب إفريقيا مع شركة تاليس الفرنسية قبل أن يصبح زوما رئيسا.

بدأت محاكمة زوما في عام 2021 لكنها لم تستمع بعد إلى أي شهادة وتم تأجيلها عدة مرات.