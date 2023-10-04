محافظ أسيوط يشهد تكريم الطلاب المتفوقين لأبناء العاملين بشركة المياه والصرف الصحي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا لأبناء العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة وذلك بحضور المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأمل جميل المتحدث الإعلامي ومدير العلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ولفيف من أولياء الأمور والطلاب المتفوقين.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وكلمات الترحيب بالحضور ثم تقديم بعض الفقرات الفنية للعامللين بالشركة والطلاب المتميزين من بينها "مسرح العرائس" ثم كلمات لممثل لطلاب كل مرحلة تعليمية وكلمات لممثل عن أولياء الأمور فضلاً عن كلمات للمتحدث الاعلامي لشركة مياه الشرب ووكيل مديرية التربية والتعليم ورئيس شركة المياه تحدث خلالها عن دور الأسرة في تشجيع ذويهم ودعمهم لأبنائهم الطلاب وحثهم على الاجتهاد وبذل المزيد من الجد والمثابرة للوصول للوصول إلى تفوقهم وأعلى المناصب مشيدًا باهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في تكريم ورعاية الطلاب المتميزين من أبناء العاملين بالشركة فضلًا عن دعمه لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي العمل على تذليل العقبات والمشاكل ونهو الأعمال في أسرع وقت ممكن واهتمامه بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالمراكز والقرى.

وأكد محافظ أسيوط ـ خلال كلمته ـ على سعادته البالغة بمشاركته تكريم الطلاب المتفوقين دراسياً واصفهم بالقدوة والمثل لزملائهم وأقاربهم وأشقائهم لحيث لإنهم يمثلون مستقبل مصر وصانعو التنمية الحقيقية وأملها الواعد في حمل راية الوطن ومستقبل البلاد حيث إن التكريم بمثابة دفعة قوية وحافز لهم لمواصلة التميز والتفوق والمثابرة للوصول إلى الهدف وتحقيق الأحلام موجهاً التحية لأولياء أمورهم وأسرهم على تعبهم ومساندتهم لأبنائهم للوصول إلى هذا النجاح والتفوق لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بتربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسياً وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية وحصولهم على المراكز المتقدمة في التفوق الدراسي على مستوى الجمهورية مشيراً إلى روح المحبة والود التي تسود بين العاملين في شركة مشاه الشرب والصرف الصحي.

وفي الختام شهد الاحتفال تكريماً متميزاً لـ 44 طالب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة (ابتدائي وإعدادي وثانوي والجامعة والدراسات العليا) بينهم ٨ طلاب متفوقين من مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط الجديدة وتسليمهم شهادات تقدير، كما تم تكريم وتسليم دروع تذكارية للواء عصام سعد محافظ أسيوط، كما حرص الطلاب المكرمون وأسرهم على إلتقاط الصور التذكارية مع المحافظ وقيادات مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.