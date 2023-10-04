الأحد.. مؤتمر صحفي لإعلان الإعدادات الخاصة بانتخابات "الأطباء"

تعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمراً صحفياً يوم الأحد المقبل 8 أكتوبر - الساعة 12 ظهراً بدار الحكمة؛ بحضور أعضاء لجنة الانتخابات.

وأعلنت اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أن المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاستعدادات الخاصة التي قامت بها النقابة لانتخابات التجديد النصفي لنقابات أطباء مصر، مشيرةً إلى أن الدعوة عامة لحضور المؤتمر "للأطباء والصحفيين والإعلاميين".

جدير بالذكر أن الانتخابات ستجرى على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.