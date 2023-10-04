تركيا تنفي إلغاء حضور أردوغان لقاء المجموعة الأوروبية بسبب وعكة صحية

أكدت "الرئاسة التركية"، أن إلغاء زيارة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، التي كانت مقررة إلى إسبانيا للمشاركة في جلسات المجموعة السياسية الأوروبية، لم يكن بسبب تعرضه لوعكة صحية، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وذكرت تقارير إعلامية في وقت سابق أن أردوغان ألغى خطابا كان سيلقيه باجتماع كتلة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان، وزيارة كانت مقررة إلى إسبانيا بسبب وعكة صحية.

وكان أردوغان سيتوجه إلى إسبانيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية، استجابة لدعوة من رئيس الوزراء الإسباني.

تركيا تُعلن عن تطورات بشأن الهجوم الإرهابي على مقر الداخلية في أنقرة

أعلن وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، أن الإرهابيين اللذين هاجما قيادة الأمن الداخلي في أنقرة انطلقا من سوريا، مُؤكدًا أن مواقع العمال الكردستاني أصبحت أهدافًا مشروعة للجيش التركي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال فيدان في مؤتمر صحفي: "نتيجة لتحريات قواتنا الأمنية، ثبت أن الإرهابيين اللذين نفذا الهجوم في أنقرة قدما من سوريا، وتم تدريبهما هناك".

حزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا

وأضاف أنه "من الآن فصاعدا، كل مواقع البنية التحتية والفوقية، والطاقة التابعة لحزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا، هي أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية".

وشدد على أن رد القوات المسلحة التركية على الهجوم الإرهابي في أنقرة "سيكون واضحا للغاية"، مضيفا: "سيندم الإرهابيون مرة أخرى على ارتكاب مثل هذا العمل".

وصباح الأحد الماضي وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة إلى أمام مدخل مبنى قيادة الأمن الداخلي بالعاصمة أنقرة، حيث فجر أحد الإرهابيين نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الثاني، فيما أصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة.

وكشفت وزارة الداخلية التركية أن منفذي الهجوم هما حسن أوغوز المعرف بـ"كنيفار إردال"، وأوزكان شاهين.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي.