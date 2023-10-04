وصول بعثات بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو استعدادا للانطلاق غدا

شهدت الساعات الجارية وصول بعثات الدول المشاركة في بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو للناشئين والشباب والمقرر إقامتها على صالة رقم 1 بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 5 حتى 14 أكتوبر الجاري.

ووصلت بعثات الجزائر والبحرين والأردن والسعودية والإمارات والكويت خلال الساعات الماضية وكان في إستقبالهم بمطار القاهرة اللجنة المنظمة من أجل تسهيل إجراءات الدخول والانتقال لمقرات الإقامة وتسكين البعثات.

وتشارك بعثة الجزائر بعدد 8 أندية في البطولة بينما تشارك بعثة السعودية ب4 أندية وتشارك بعثة الأردن ب6 أندية ويشارك بنادي واحد بعثات كلا من البحرين والإمارات الكويت وذلك بخلاف الأندية المصرية المشاركة في البطولة.

ويشارك بطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو عدد 2100 لاعب ولاعبة ممثلين ل135 نادي حيث تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

بينما تقام منافسات البومزا والبارابومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.

وجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو، قد منح شركة Tackle المصرية حق تنظيم البطولة وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو وبالتعاون والتنسيق مع روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري للتايكوندو، ويعقد الاجتماع الفني للبطولة والاجتماعات التنسيقية والقرعة اليوم الأربعاء بحضور اللجان المنظمة للمنافسات.

وتم اليوم إجراء الميزان الخاص باللاعبين المشاركين في البطولة تمهيدا لانطلاق منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب غدا حيث ستشهد الأيام القادمة وصول البعثات المشاركة في منافسات البومزا والبارابومزا والتي ستقام خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري أيضا.