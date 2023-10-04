إجراءات حكومية طارئة للتعامل مع انخفاض الأسعار

يعاني الشارع المصري من موجات قياسية لارتفاع أسعار الكثير من الأسعار،خصوصًا السلع الأساسية كحال الحبوب والسكر والبصل، مما دفع الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات للتعامل مع الأمر للحد من ارتفاع أسعار السلع.

في السياق هذا أعلن الوزراء أنه سيجري التنسيق لخطة مدروسة مع الوزارات المعنية والبنك المركزي والمصنعين والتجار، حيث من المقرر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الأسبوع المقبل، عن حزمة إجراءات طارئة.

حلول تضمن انخفاض الأسعار

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة سوف تعمل مع عدد من الجهات أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خصوصًا السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.

من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أنه سيجري الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية "تحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار".

كما أعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن اتخاذ تدابير لازمة للتعامل مع هذا تحدي التضخم في الوقت الحالي، فضلًا عن صياغة خارطة طريق للتعامل مع غلاء الأسعار بشكل سريع؛ تتيح مستوى أسعار مناسب ومقبول في الشارع المصري.

مبادرة خفض أسعار السلع



من جهة أخرى، ينتظر الشارع المصري ، من مبادرة خفض الأسعار لـ9 سلع أساسية اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وفي تصريحات أمس، قال الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية علاء عز، إنه سيجري ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والألبان في السلاسل التجارية لخفض الأسعار.

وتُجدر الإشارة إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية سيشمل كل محافظات الجمهورية،، حيث يجري حاليا شراء حمولات عائمة لدخول كميات من الأرز، وبالتالي سينخفض سعره، خصوصًا أن ضخ كميات جديدة سيؤدي إلى إفراج الفلاح عن كميات الأرز المخزنة بعد هبوط سعره قريبًا.