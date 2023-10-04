وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى نقادة المركزي

أجرى الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور أشرف الأحمر، وكيل المديرية وفريق المتابعة والإشراف بالمديرية، جولة تفقدية متكاملة لمستشفى نقادة المركزي، تفقد خلالها الدكتور محمد وفريقه جميع أقسام المستشفى.

وخلال الزيارة التي استمرت لساعات تابع التسجيل بقسم الاستقبال، الحالات الطوارئ وتوافر أدوية الطوارئ اللازمة موجهًا بتحسين مستوى مكافحة العدوى.

واستكمل الجولة بتفقد المعمل وتشغيل أجهزة التحاليل بصورة جيدة وكذا توافر رصيد كافي من فصائل الدم، كما تابع سير العمل بعيادة الأسنان موجهًا بعمل حصر لمستلزمات الأسنان وسرعة توفيرها.

واستمرت جولة بدران بتفقد قسم الباطنة والنساء والتوليد والعلاج الطبيعي والحضانات وقسم الأطفال وقسم العمليات الجراحية.

عقب ذلك عقد اجتماعًا موسعًا ضم فريق المتابعة ومدير المستشفى الدكتور زين ورؤساء أقسام المستشفى لمناقشة تقرير المرور وإلقاء الضوء على السلبيات ووضع خطط الإصلاح للارتقاء بالمنظومة.

وأكد بدران، ضرورة عمل خطة تدريب لأطباء النساء والتوليد بالمستشفى وتوفير أخصائي الأطفال على مدار اليوم بالمستشفى، مشددًا على مراجعة أجهزة التعقيم والتأكد من تشغيلها بصورة جيدة والصيانة الدورية لها.

وكذلك ضرورة تعميم شروط مكافحة العدوى بالأقسام المختلفة بالمستشفى والحرص على تنفيذ شروط السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالمستشفى.

يأتي هذا استكمالًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الدورية والمرور المجمع على المؤسسات الطبية بالمحافظة.