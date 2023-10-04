الذكرى الـ50 على سيامة القمص أغسطينوس ميخائيل غدًا

تحتفل مطرانية الأقباط الأرثوذكس في بني سويف، غدًا الخميس، بذكرى الرسامة الكهنوتية الـ50 لكاهن كنيسة السيدة العذراء مريم ، القمص أغسطينوس ميخائيل.

وتقدمت المطرانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بالتهنئة القلبية للآباء الكهنة في هذه المناسبة الروحية لرعاية أبنائها منذ تاريخ توليهم الخدمة في تاريخ 5 أكتوبر من عام 1973م.

احتفلت كنائس الاقباط في ربوع مصر منذ أيام، بختام عيد الصليب الذي استهل الخميس الماضي لمدة 3 أيام متواصلة تقيم خلالهم الكنائس القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.

ويعود السبب في صعوبة العثور الصليب إلى الرومان الذين طموره بالرمال وشيدوا معبدًا لهم، حتى جاء عام 326ميلادي، وأحضرت القديسة هيلانة جنودها للبحث عن خشبة الصليب المقدسة، وعلمت أنه مدفون بعيدًا عن معبد" فينوس" لذي أقامة الامبراطور ادريانوس.