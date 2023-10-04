لوف يتغنى بـ "ناجلسمان" ويصفه بالخيار الجيد لتدريب " الماكينات"

أشاد يواخيم لوف المدير الفني السابق للمنتخب الألماني على جوليان ناجلسمان، ووصفه بأنه "خيار جيد للغاية" لتدريب المنتخب.

وقال لوف :أعرف طريقة تفكيره، لست بحاجة لمنحه الكثير من النصائح حاليا.

وقال لوف إنه خلال فترة توليه تدريب المنتخب، من 2006 إلى 2021، والتي توج فيها بلقب كأس العالم 2014، كان على تواصل مع ناجلسمان، الذي درب هوفنهايم ولايبزيج وبايرن ميونخ في هذا التوقيت.

ولدى ناجلسمان مهمة إعادة ألمانيا للطريق الصحيح بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم مرتين على التوالي، وتحقيق نتائج جيدة في بطولة أوروبا "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا.

ويرى لوف أن ناجلسمان مدرب لديه خبرات عظيمة رغم صغر سنه، ومن المهم للغاية بالنسبة للفريق واللاعبين، أن يكون المدرب قادرا على منح لاعبيه الحلول، وهذا بالتحديد الشيء الصحيح الذي يجب فعله في هذا التوقيت.