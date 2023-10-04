وزير الرياضة يهنيء النائبة اميرة ابوشقة بتأهلها الى أولمبياد ٢٠٢٤ بباريس

حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم التهنئة للنائبة البرلمانية اميرة ابو شقة، لاعبة المنتخب المصري للرماية وذلك بعد تمكنها من حصد الميدالية الذهبية بمنافسات الاسكيت سيدات .

وذلك ببطولة إفريقيا للرماية المقامة في مصر حاليا والتى تستمر حتى 10 أكتوبر والتى تقام بميادين مدينة مصر الدولية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وبذلك ضمنت أميرة أبو شقة، التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، لتكون خامس المتأهلين، خلف محمد حمدي وريماس خليل وهالة الجوهري ومن قبلهم البطل العالمي عزمي محيلبة.