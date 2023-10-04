تن هاج متفائل بتأهل" اليونايتد" رغم تذيل مجموعة دوري الأبطال

أبدى إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد تفاؤله بالتأهل إلى أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا ،رغم الخسارة 2/3 أمام جلطة سراي وتذيل المجموعة الأولى بدون رصيد الثلاثاء.

وقال تن هاج لايوجد مستحيل رغم صعوبة المهمة لعدم تحصيل أي نقاط إلا أن فريقه ما زال بإمكانه التأهل

وتقدم يونايتد، الذي خسر 4-3 أمام بايرن ميونخ في أول مباراة، مرتين أمام بطل تركيا بواسطة راسموس هويلاند لكنه سقط بثلاثية ويلفريد زاها وكرم أكتوركوغلو وماورو إيكاردي.

وقال تن هاج بعد تلقي يونايتد الخسارة السادسة بجميع المسابقات هذا الموسم كل شيء ما زال قائما،لدينا أربع مباريات وسنلعب المباراتين المقبلتين أمام كوبنهاجن، كل مباراة صعبة لكننا ندرك ما علينا فعله،نعلم المطلوب منا للبقاء في هذه المجموعة والمنافسة على التأهل.

ويمر يونايتد بفترة صعبة على المستوى المحلي بعد تعرضه لأسوأ بداية له في دوري الأضواء الإنجليزي منذ موسم 1989-1990.

وتلقى الفريق أربع هزائم في الدوري من بينها الخسارة 1-صفر أمام ضيفه كريستال بالاس مطلع الأسبوع الحالي.

وأضاف: نأمل في التعامل مع خيبة الأمل قبل مواجهة برنتفورد في الدوري يوم السبت حيث يسعى لتفادي الهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه بجميع المسابقات ، وعلينا المحاولة مرة أخرى وامتلاك الحيوية، الضربة التي تعرضنا لها يجب أن تكون حافزا لمباراة السبت.