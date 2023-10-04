الإثنين القادم.. أسيوط تنظم ندوة بعنوان"أهمية دور المرأة المصرية في المشاركة الانتخابية"

ينظم قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار "صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك"، في مركز إعلام أسيوط ندوة تنموية يوم الإثنين الموافق 9 أكتوبر الحالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة المؤتمرات بالمركز. ستحمل الندوة عنوان "أهمية دور المرأة المصرية في المشاركة الانتخابية"، وستحاضر الندوة الدكتورة مروة كدواني، استاذة العلوم السياسية بكلية التجارة بجامعة أسيوط، ومقررة المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط.

وأكدت عبير جمعة مدير مركز إعلام أسيوط، أن الندورة سيحضرها لفيف من الرائدات الريفيات بالمحافظة، إلى جانب عدد من طالبات جامعة أسيوط. ستتمحور الندوة حول دور المرأة المصرية في العملية الانتخابية وأهميتها في المساهمة في صنع القرار السياسي. ومن المتوقع أن تكون الندوة فرصة لتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركات وتعزيز الوعي السياسي والشأن المحلي.

وأشارت عبير، إلى أن إقامة هذه الندوة ياتي في إطار سعي قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات إلى تعزيز التواصل مع المجتمع وتشجيعه على المشاركة الفعّالة في العملية الديمقراطية، وذلك في إطار استراتيجية تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة والمشاركة السياسية والاجتماعية.

من جانبها، أعربت الدكتورة مروة كدواني عن سعادتها بتنظيم هذه الندوة، مشيرة إلى أهمية تعزيز دور المرأة المصرية في الحياة السياسية والمجتمعية. وأكدت أن المرأة القوية والمتحصّلة على الوعي السياسي هي بمثابة ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتطويره.

وتعتبر المرأة المصرية جزءًا هامًا في المجتمع، ولها دور محوري في صنع القرارات. تشكل مشاركتها الفعّالة في الانتخابات فرصة لتعزيز الديمقراطية وتمثيل جميع فئات المجتمع في الحياة السياسية والعملية التشريعية.

وتهدف الندوة إلى رفع الوعي حول أهمية دور المرأة في العملية الديمقراطية وتشجيعها على المشاركة الفعّالة في الانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن يشهد الحدث حضورًا كبيرًا من الراغبات في التعرف على أدوارهن ومساهمتهن في صنع المستقبل السياسي للمصريين.

وأن الهيئة العامة للاستعلامات تعمل جاهدة على تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة بهدف تعزيز قيم المواطنة والمشاركة السياسية، وتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين على مختلف المستويات وفي مختلف الدوائر والتخصصات.