فوائد مذهلة للبندق.. لن تستغنى عنه من اليوم

البندق من المكسرات اللذيذة التي تضيف مذاقًا لذيذًا للحلوى، فدائمًا يصنع بها الحلويات مثل القطايف والكنافة والبسبوسة، بالإضافة لإضافتها كحشو للشوكولاتة؛ لإضافة نكهة شهية ولذيذة لا تقاوم، وليس فوائد البندق مقتصرة فقط على مذاقه اللذيذ فقط، بل يحتوي على الكثير من الفوائد، وفيما يلي نقدمها لكم.

فوائد تناول البندق

يحسن مستويات السكر في الدم:

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فقد تساعدك مكسرات البندق، وجدت دراسة كندية أن المكسرات يمكن أن تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، تعمل العناصر الغذائية الفريدة والمركبات النشطة بيولوجيًا في مكسرات البندق معًا لمواجهة آثار مرض السكري وتحسين مستويات السكر في الدم.

يغذي البشرة:

مكسرات البندق غنية بالتوكوترينول والسكوالين، وهي مركبات قوية تحمي بشرتك من الآثار الضارة لأشعة الشمس، عند استخدام زيت جوز البندق، ستختبر فوائد الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض البالميتوليك، الذي يمنع جفاف الجلد ويعزز الشفاء وتجديد شبابه أيضًا، يمكن أن يؤدي استخدام زيت البندق إلى تحسين صحة الجلد مع تقدمنا ​​في العمر.

يحسن صحة الدماغ:

تناول مكسرات البندق مفيد لصحة دماغك، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض العصبية، وقد يساعد حمض الأوليك في المكسرات في منع السكتة الدماغية وبالمثل، فإن العناصر الغذائية الأخرى مثل النحاس وفيتامين B1 والمنجنيز والمغنيسيوم تدعم إنتاج الناقلات العصبية الصحية، يمكن للأحماض الدهنية أوميجا 9 الموجودة في مكسرات المكاديميا أن تحسن الحالة المزاجية وتعزز الذاكرة، بل وتساعد في علاج مرض الزهايمر.

يحسن مستويات السكر في الدم:

إذا كنت تعاني من مرض السكري، فقد تساعدك مكسرات البندق، وجدت دراسة كندية أن المكسرات يمكن أن تحسن التحكم في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، تعمل العناصر الغذائية الفريدة والمركبات النشطة بيولوجيًا في مكسرات البندق معًا لمواجهة آثار مرض السكري وتحسين مستويات السكر في الدم.