سوناك: ملتزمون بالمساهمة في الحفاظ على أمن أوروبا (فيديو)

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إننا ملتزمون بالمساهمة في الحفاظ على أمن أوروبا.

حرب أوكرانيا

وأضاف "سوناك"، خلال كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر حزب المحافظين الحاكم، أنه إذا أعطينا الأوكرانيين الأدوات اللازمة فسوف يفوزون في الحرب، وشدد على ضرورة ضمان تزويد أوكرانيا بالسلاح حتى تنتصر في الحرب.

التضخم في بريطانيا

وأكد أن التضخم أكبر عناصر التدمير للمجتمعات وحققنا تقدمًا في تخفيض التضخم والديون، ومن المتوقع أن نبلغ هدفنا المتمثل بالوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2030.

وتابع: "حزب المحافظين دائمًا سيكون حزب الأعمال الصغيرة، وسندافع عنه ضد أي هجوم يتعرض له".