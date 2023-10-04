دون أن تتغير مذاقها.. الطريقة الصحيحة لحفظ القهوة المطحونة

بعد حفظ القهوة المطحونة وعند الاستخدام، ستفاجئ البعض بتغيير مذاق القهوة، فتأخذ من طعم الأكلات الموجودة في الثلاجة أو الفريزر، ولا يصبح مذاق البن نفسه مثلما كان أول شرائه، وهذا بسبب الطريقة الغير سليمه لحفظ البن، لذلك نقدم لك أفضل طريقة لحفظه دون تغيير مذاقه.

طريقة حفظ مسحوق القهوة المطحونة في الفريزر

وزعي القهوة المطحونة المتوفرة لديكِ والتي ترغبين بالاحتفاظ بها في الفريزر لمدة طويلة إلى كميات بحجم الاستهلاك اليومي عبر وضعها في حاويات محكمة الإغلاق لمنع تعرض القهوة للرطوبة، والروائح الكريهة من أن تتغلغل إلى القهوة المطحونة فتفسدها، وفي كل مرة تريدين إعداد القهوة، أخرجي كمية مناسبة لكِ بحسب الاستهلاك، وبهذا فلن تضطري إلى إخراج كامل كمية القهوة من الفريزر إن تم تخزينها بكميات كبيرة.

طريقة حفظ القهوة المطحونة في الثلاجة

ضعي كمية القهوة المطحونة في علبة محكمة الإغلاق، وذلك لمنع انتقال الرطوبة والروائح إليها من الأطعمة الموجودة داخل الثلاجة، وضعي العلبة في الجزء الخلفي من الثلاجة للحفاظ على درجة حرارة القهوة ثابتة قدر الإمكان للحفاظ على نكهتها وحتى لا تفقدها، وعند رغبتك بغلي القهوة أخرجي العلبة من الثلاجة وقومي بإعدادها مباشرة.

العوامل التي تؤثر في جودة ومذاق القهوة

هناك بعض العوامل التي تؤثر بشكل سلبي على نكهة وخصائص القهوة إن تعرضت لها وهي كالتالي:

عُمر القهوة

يعمل مرور الوقت على فقدان القهوة لنكهتها ونضارتها، وبالتالي تصبح أقل جودة ومذاق كما كانت وهي طازجة.

التعرض لضوء الشمس

إن تم تعريض القهوة لفترة طويلة لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية فيعمل ذلك إلى زوال نكهة القهوة بسرعة كبيرة، لهذا يجب الحرص على الاحتفاظ بالقهوة بمكان بعيد عن أشعة الشمس.

التعرض للأكسجين

وهي ما تُعرف أيضاً بعملية الأكسدة وهي تعرض الأطعمة لفترة طويلة للأكسجين، مما يساعد بشكل مباشر لفقدان القهوة للنكهة تماماً.

التعرض للرطوبة

التعرض للرطوبة يعمل على امتصاص القهوة لنكهة الأطعمة التي تكون حولها عند تعرضها لظروف رطبة، وبالتالي فقدانها لجودتها ونكهتها المميزة.