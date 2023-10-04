أميرة أبوشقة تفوز بذهبية بطولة إفريقيا لرماية الاسكيت

حسمت أميرة أبوشقة لاعبة منتخب مصر للرماية تأهلها لأولمبياد باريس 2024 بعد تتويجها بذهبية منافسات الاسكيت ببطولة افريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفازت أميرة أبوشقة بالميدالية الذهبية في منافسات سكيت سيدات، متفوقة على المغربية ابتسام ماريغي التي حصدت الفضية، فيما جاءت المصرية شهد فاروق بالمركز الثالث محققة البرونزية.

وبذلك حجزت أميرة أبو شقة المقعد الخامس للرماية المصرية في الدورة الأولمبية، بعد كل من: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وأضاف لاعبي منتخب مصر للرماية فضية وبرونزية جديدة ببطولة افريقيا للرماية بالمسدس والبندقية في منافسات منافسات 10 متر مسدس فرق مختلط.

وحصد الثنائي كمال وهالة الجوهري الميدالية الفضية بينما حصد الثنائي حافظ جمال ويارا عصام الميدالية البرونزية ليرفعوا من حصة مصر بالميداليات.

وأعربت أبوشقة عن سعادتها بالفوز، وقالت إنها سعت جاهدة لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدة أنها تطمح في تحقيق أرقام جديدة خلال تمثيل مصر في أولمبياد باريس 2024.

وأكدت أبوشقة أن عملها السياسي كنائبة برلمانية لم يكن عائقًا أبدًا في سبيل استكمال مسيرتها الرياضية، وإنما كان مشجعًا لها على الالتزام في التدريبات وتحمل الصعاب لتحقيق التفوق.

وقالت أبوشقة إنها ستركز جهودها خلال الفترة المقبلة للفوز بكافة الاستحقاقات التي ستقام خلال الأشهر المقبلة، رغم انشغالها بالعمل العام.