بث مباشر مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

يترقب عشاق المارد الاحمر، الفريق الأول الكرة القدم بالنادي الاهلي، مباراة مرتقبة أمام نظيره إنبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.



موعد مباراة الأهلي وإنبي



وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة و المملكة العربية السعودية .

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى تلك المرحلة على حساب المصري البورسعيدي، بينما تأهل إنبي إلى الدور ذاته بالفوز على نظيره النجوم.

تاريخ مواجهات الأهلي وإنبي في الكأس:

تاريخيًا التقى الأهلي نظيره إنبي في منافسات كأس مصر 4 مناسبات، تمكن من الفوز في 3 مواجهات وفاز الفريق البترولي في لقاء وحيد.



المواجهات على النحو الآتي:





اللقاء الأول موسم 2003-2004 في الدور نصف النهائي، وفاز الأهلي 2-1، أحرز للأحمر حينها عبدالإله جلال وبينو جيلبرسون، وأحرز لإنبي هاني عبدالله.

اللقاء الثاني : موسم 2011-2012، في دور الـ16، وفاز إنبي بهدف عكسي أحرزه رامي ربيعة.

المواجهة الثالثة : موسم 2015-2016 في الدور نصف النهائي، وفاز الأهلي 2-1، أحرز للأهلي مؤمن زكريا وسعد سمير، وأحرز لإنبي محمد الشامي.

الرابعة: موسم 2020-2021، في دور ال16، وفاز الأهلي 1- صفر، أحرز هدف الأهلي صلاح محسن.

من المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي أمام الفريق البترولي، للطرف الآخر المتأهل من مواجهة الزمالك وبيراميدز، في نهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها الأخير، بفوزه على بيراميدز بثنائية لهدف، في مباراة ماراثوانية امتدت إلى شوطين إضافيين، عقب انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.





بث مباشر مباراة الأهلي وإنبي بكأس مصر:



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