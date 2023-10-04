محافظ أسيوط يشهد احتفال طلاب مدرسة النيل الدولية باليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، احتفال طلاب مدرسة النيل المصرية الدولية باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والذى تم تنظيمه ببهو الديوان العام للمحافظة بمشاركة المتميزين من أطفال وتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بالمدرسة وسط أجواء ومشاعر وطنية مفعمة بالفخر والإعتزاز.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمد إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني والعشرات من الطلاب ومدرسي المدرسة.

وبدأت الاحتفالية بترديد الحضور للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تقديم مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية الخالدة ومنها أغنية "مصر يا أم الدينا" وأغنية "عاش اللي قال" و"يا حبيبتي يا مصر" وأغاني وطنية وحماسية نالت استحسان الجميع وسط مشاركة الطلاب والحضور برفع الاعلام وقد اختتمت الفعاليات بالسلام الوطني.

وفي كلمته أعرب محافظ أسيوط ،عن سعادته بهذا الحفل ومشاركته لأبنائه الطلاب احتفالية ذكرى نصر أكتوبر العظيم مشيدًا بالعروض الغنائية التي قدمها الطلاب والتي عكست وعي الطلاب بكافة الأحداث التاريخية منها والمعاصرة وربطهم المميز بين الماضي والحاضر والذي ظهر واضحًا فيما قدموه، موجهًا مسئولي المدرسة بالعمل على غرس قيم الانتماء والولاء وحب الأرض والوطن لدى الطلاب.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى عظمة إرادة الشعب المصرى وجيشه العظيم خير أجناد الأرض الذين صنعوا النصر وإسترداد الكرامة والعزة لمصر ، مؤكدًا أن هذه الذكرى الوطنية ستظل محفورة في تاريخ مصر وسنظل نستلهم منها قيم ومبادئ الإنتماء والولاء لحب الوطن بمنهاج عمل يتم تعليمه لأولادنا في المدارس من أجل تعريفهم بحجم التضحيات التي قُدمت لأجل وطننا الغالي ، مؤكدًا أن الشباب وطلاب المدارس هم صناع التقدم لمصر وقادة مستقبلها وحمل رايتها فيجب عليهم الحفاظ على تراب هذا البلد والجد والاجتهاد من أجل الحفاظ على اسم مصر ومكانتها. ووجه المحافظ وجميع الحضور التحية والتقدير لقائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذى قاد المسيرة بحنكة وإقتدار وسط تحديات جسام لنجنى ثمار عديدة من الإنجازات والتي نشهدها واقعًا ملموسًا في أسيوط من مشروعات إستثمارية وخدمية عملاقة في مختلف المجالات والقطاعات التنموية فضلا عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي غيرت واقع القرى حيث تم وجاري إنشاء ما يقرب من 2000 مشروع خدمي وتنموي في 149 قرية بـ 7 مراكز في المرحلة الأولى من المبادرة بتكلفة اجمالية تتجاوز 44 مليار جنيه وهو الذى يتطلب مواصلة مسيرة العمل والبناء والتطوير بروح الفريق الواحد الذى يسعى إلى إعلاء الصالح العام داعياً الله أن يحفظ مصر وأبنائها ويديم على وطننا الغالي دوام الرفعة والازدهار والرخاء.

وفي نهاية الاحتفالية وجه محافظ أسيوط الشكر لأطفال وطلاب مدرسة النيل المصرية الدولية وقيادات المدرسة على دورهم في تفعيل الأنشطة المدرسية وتنمية مهارات ومواهب الطلاب وصقلها من خلال اشراكهم في الفعاليات والمناسبات المختلفة.