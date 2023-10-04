جامعة الزقازيق تطلق مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة "

أطلق قطاع شئون البيئة بجامعة الزقازيق، مسابقة "أفضل كلية صديقة للبيئة" بين كليات جامعة الزقازيق للعام الجامعي 2023/ 2024.

وتتمثل محاور التقييم في مدى تطبيق الكلية لعدد من المعايير منها الحفاظ علي البيئة والاستدامة، معايير البنية التحتية للكلية، معايير ترشيد استهلاك الطاقة، معايير إدارة وفصل المخلفات ومعايير إدارة المياه.

وتم تحديد البرنامج الزمني لتنفيذ المسابقة من خلال مرور لجنة التقييم (مراجعين من مركز ضمان الجودة للجامعة ) فى الفترة من ١٠/١٥ حتى ٢٠٢٣/١٠/٣١م، ودراسة نتائج التقييم، وكتابة التقرير، وتحديد الأربع كليات للتجهيز النهائي الخاص بهم فى الفترة من ١١/١ حتى ٢٠٢٣/١١/١٥م.

وتسليم الملفات للكليات التي تم إختيارها لمركز ضمان الجودة فى الفترة من ١٩-٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣، ثم إعلان النتيجة وتكريم الكلية الفائزة ٢٠٢٣/١١/٣٠م.