أميرة أبو شقة إلى أولمبياد باريس وارتفاع حصيلة الفراعنة إلى 16 ميدالية بالبطولة الإفريقية للرماية

حجزت أميرة أبو شقة، لاعبة منتخب مصر للرماية، مقعدا خامسا للفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس 2024.

وفازت أميرة أبوشقة بالميدالية الذهبية في منافسات سكيت سيدات، متفوقة على المغربية ابتسام ماريغي التي حصدت الفضية، فيما جاءت المصرية شهد فاروق بالمركز الثالث محققة البرونزية.

وأضافت أبو شقة المقعد الخامس للرماية المصرية في الدورة الأولمبية، بعد كل من: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

على الجانب الآخر، في منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء فرق مختلط، حل الفريق المصري المكون من عمر كمال وهالة الجوهري في المركز الثاني محققا الفضية، بعد الفريق الجزائري (أمين أدجابي وهلا مدجيا) الذي حقق الذهبية، وفاز فريق مصري آخر مكون من جمال حافظ ويارا عصام بالميدالية البرونزية.

وتوج لاعبو منتخب مصر حتى الآن ب16ميدالية، بواقع 8 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.